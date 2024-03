Ancora cedimenti sul versante del Malpasso: nuovamente chiusa l'Aurelia tra Varigotti e Noli

A poco più di ventiquattr'ore dalla riapertura, torna nuovamente chiusa la Ss1 Aurelia nei pressi del Malpasso.

Se nella nottata di sabato una colata di terra e alcuni detriti giunti nella carreggiata sul territorio di Noli aveva portato gli enti preposti a disporre lo stop al transito, gli effetti delle abbondanti precipitazioni di queste settimane hanno avuto strascichi anche nel pomeriggio odierno, stavolta nel Comune di Finale.

Un grosso masso, fermatosi poi prima di investire la carreggiata non causando quindi feriti o danni, e alcune pietre si sono distaccate dal costone in prossimità della vecchia galleria ferroviaria.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i Vigili del fuoco e il personale della Polizia locale insieme al sindaco Ugo Frascherelli, raggiunti poi dai tecnici di Anas. Da lì la decisione di sospendere il traffico per il tempo necessario alla messa in sicurezza.

"Si tratta di una zona dove non sono presenti reti di contenimento - spiega il primo cittadino - I tecnici di Anas si metteranno al lavoro il prima possibile per la messa in sicurezza e ridurre al minimo il disagio legato alla chiusura".

Anche perché i tempi stringono non solo, e soprattutto, per i pendolari: tra meno di quattro giorni incombe il passaggio della Milano-Sanremo.