Controlli della Polizia di Stato, due arresti e sedici denunce

Nell'ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Savona e costantemente incrementata, è proseguita l’attività di prevenzione in tutta la provincia.

I dispositivi quotidiani di controllo realizzati dalle Volanti della Questura di Savona e dal Commissariato di Alassio, durante la settimana appena trascorsa hanno visto in totale oltre mille persone identificate e quattrocento veicoli controllati. Due sono le persone arrestate e undici quelle segnalate all'Autorità Giudiziaria.

Complessivamente, l’attività della Polizia di Stato nel savonese, con tutte le sue articolazioni e Specialità, da lunedì 4 a domenica 10 marzo, ha in totale identificato 1912 persone, controllato settecento veicoli, effettuato 2 arresti e 16 deferimenti all'Autorità Giudiziaria.

Grazie alla costante attività di controllo del territorio, il Questore ha emesso due provvedimenti di rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di far ritorno nel comune di Laigueglia per un periodo di quattro anni, a carico di altrettanti cittadini italiani uno quarantasettenne e uno sessantatreenne, pregiudicati, per reato di rapina aggravata.