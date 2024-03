Infermiere di famiglia/comunità, Arboscello (Pd): "Bene riconoscimento come figura professionale centrale nella medicina territoriale"

"Bene il riconoscimento della centralità del ruolo da parte dell'assessore Gratarola dell’infermiere di famiglia o comunità per la medicina territoriale del futuro, ma ora occorre non perdere tempo nella formazione professionale. Dovranno essere circa 500 gli infermieri formati a giugno 2026, ma a oggi ne sono previsti in formazione solo 150/200. Non c'è da perdere tempo".

Cosi commenta il consigliere regionale del Partito Democratico e vicecapogruppo PD in Regione Roberto Arboscello, dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sulla formazione degli infermieri di famiglia o comunità.

"Non si può correre il rischio che al momento della messa a regime del funzionamento delle Case e Ospedali di comunità manchino le figure professionali che avranno un ruolo fondamentale nel funzionamento di strutture necessarie a rafforzare la medicina territoriale", conclude Arboscello.