Ricorso del Comune di Savona sul rigassificatore, Gemelli (Pd): "Nessuna discussione né decisione nel merito"

"Sul ricorso presentato dal Comune di Savona avverso l'inconcepibile esclusione dalla Conferenza dei servizi per il rigassificatore, prendiamo atto della decisione del Tar Liguria che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e rinviato al Tar del Lazio". Lo afferma Alessandra Gemelli, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Savona.

"È doveroso sottolineare come il ricorso non sia stato discusso né tantomeno deciso nel merito - prosegue la capogruppo dem - Sul pagamento delle spese cui il Comune è stato condannato riteniamo non sarebbe appropriato fare ricadere le stesse sui contribuenti savonesi. Detto questo continueremo, al di là di ogni strumentalizzazione, la nostra battaglia contro il rigassificatore con la stessa determinazione e convinzione di sempre".