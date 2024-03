Malpasso, sistemate le reti: riapre alle ore 18 di oggi, venerdì 15 marzo, l'Aurelia

Ultimi dettagli in queste ore poi dalle 18 di stasera, venerdì 15 marzo, la statale Aurelia tornerà pienamente percorribile dopo la chiusura, a causa di una frana poco prima del rettilineo della spiaggia del Malpasso, di tre giorni dallo scorso martedì.

Gli operai incaricati da Anas, dopo le verifiche necessarie a stabilire l'entità dello smottamento valutandone anche alcune possibili conseguenze, nei giorni scorsi avevano avviato immediatamente le procedure di messa in sicurezza con la posa in opera di alcune georeti utili a contenere eventuali successivi distacchi di materiale.

Un sospiro di sollievo, quindi, per i tantissimi pendolare che ogni giorni percorrono la tratta tra Finale e Noli ma anche per il passaggio della Milano-Sanremo previsto per domani, senza creare ulteriori disagi: nel caso l'Aurelia fosse rimasta chiusa l'alternativa più accreditata era infatti quella di un trasferimento sulla A10 con relativo stop del traffico.