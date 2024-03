Varazze, le tasse aumentano e l'opposizione attacca in Consiglio comunale

Ieri sera, con i voti favorevoli della sola maggioranza di Essere Varazze e con i voti contrari dei gruppi di opposizione Varazze Domani e del Gruppo Misto, il Consiglio comunale ha votato un nuovo aumento delle imposte per i varazzini, in particolare dell'IMU.

"Le aliquote ritoccate al rialzo, per la prima volta dopo molti anni, porteranno oltre 1 milione in più nelle casse del comune senza aver nemmeno ancora portato in Consiglio comunale il bilancio e riguarderanno: le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 con l'aumento dello 0.2%; gli immobili del gruppo catastale D (produttivi) eccetto D/10 e D/2 (alberghi) con l'aumento dello 0.3%; i restanti immobili comprese le abitazioni a disposizione con l'aumento dello 0.02%", attaccano i gruppi consiliari di Varazze Domani e del Gruppo Misto.

"Poiché l’addizionale Irpef è stata istituita per la prima volta proprio dall’amministrazione espressa da Essere Varazze già al massimo livello (0,8%) da sempre e per tutti (persino per chi ha un reddito di appena 10.000 €) non è stata ovviamente possibile aumentarla ulteriormente".

"Prima di andare a mettere nuovamente le mani nelle tasche dei concittadini, mediante l'aumento Imu e l'applicazione dell'addizionale comunale al massimo consentito, il sindaco Pierfederici e la sua maggioranza dovrebbero dimostrare di saper amministrare meglio la nostra città, razionalizzare meglio la spesa corrente e ridurre i milionari avanzi di bilancio che ogni anno vediamo nel conto consuntivo. Inoltre manca una efficace azione di lotta all'evasione tributaria, in particolare in relazione alle residenze fittizie".

"Come leggiamo nel DUP 2024/2026, approvato recentemente in Consiglio comunale, per il gruppo di maggioranza 'Essere Varazze' è sicuramente prioritario 'ridefinire la politica tributaria vigente' e 'potenziare l'attività di vigilanza in materia di violazione del codice della strada'. Stiamo assistendo e assisteremo in seguito ad un aumento delle tasse e delle multe", concludono i gruppi consiliari di Varazze Domani e del Gruppo Misto.