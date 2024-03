Pietra, dai frati del Soccorso 4mila euro per il sostegno educativo alla scuola “Papa Giovanni XXIII”

Nelle scorse settimane, i servizi sociali del Comune di Pietra Ligure, facendo seguito alla delibera di Giunta n. 167/2023, hanno formalizzato l’accettazione della donazione di 4 mila euro che la Fraternità dei Padri Francescani della Parrocchia di Nostra Signora del Soccorso, in accordo con il Consiglio Pastorale, ha deciso di devolvere, a fine dicembre dell’anno scorso, come contributo da destinare prioritariamente al sostegno educativo scolastico in favore delle alunne e degli alunni iscritti alla scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” di corso Europa.

“Uno degli impegni della parrocchia del Soccorso, oltre a quello di aiutare le persone più bisognose attraverso atti concreti, è quello di sostenere gli sforzi educativi e culturali che la comunità nel suo insieme mette in campo - dichiara il parroco di Nostra Signora del Soccorso Fra Girolamo Staron - Siamo contenti della collaborazione che da sempre lega la nostra parrocchia con l’amministrazione comunale di Pietra Ligure”, conclude Fra Girolamo.

“Un gesto concreto e di grande generosità che ci permetterà di incrementare le risorse stanziate dalla nostra amministrazione per i percorsi educativi scolastici destinati ai minori – esordiscono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore alle Politiche Sociali Marisa Pastorino - Non possiamo che ringraziare la Fraternità dei padri francescani della parrocchia di Nostra Signora del Soccorso e, con essa, il parroco e Guardiano Fra. Girolamo Slawomir Staron e il Consiglio Pastorale, per questo atto di solidarietà e vicinanza nei confronti della comunità pietrese”.

“Una libera iniziativa, peraltro non isolata ma che si aggiunge alle molte opere di carità che i frati, insieme ai gruppi dei volontari della parrocchia, portano avanti quotidianamente – continuano il sindaco e l’assessore -, come la mensa per i più bisognosi e il sostegno a famiglie e persone in difficoltà anche attraverso il servizio di consegna dei pasti a domicilio e la distribuzione di generi di prima necessità, esempi che ben testimoniano della continua attenzione verso chi è più fragile che li contraddistingue”.

“Un ulteriore segno tangibile dell’impegno della Parrocchia del Soccorso a favore del territorio e delle sue persone. Un gesto virtuoso squisitamente sussidiario che dimostra come la sinergia tra le istituzioni e le diverse realtà del territorio possa contribuire a realizzare il bene comune e, con esso, una società coesa, sostenibile, costruttiva, innovativa e che guarda con positività al futuro - aggiungono De Vincenzi e Pastorino –. E’ con questa convinzione che sin dall’inizio del nostro mandato amministrativo promuoviamo convintamente la corresponsabilità educativa dell’intera comunità nei confronti delle giovani generazioni, principio che abbiamo voluto concretizzare con l’attivazione del patto educativo di comunità, impegnativo progetto di rete territoriale siglato tra i Comuni dell’ATS n. 21, l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure e il Terzo Settore”, concludono De Vincenzi e Pastorino.