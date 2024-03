L'addio a Simone Rossi a Stellanello. Il sindaco Melgrati: "Il suo nome per l'Alassino d'Oro alla memoria"

Si è svolta nella chiesa dei santi Cosma e Damiano la cerimonia funebre per Simone Rossi, l'ex assessore di Alassio rimasto travolto da una valanga a Monesi di Triora mentre era in compagnia di altri cinque escursionisti. Molte le persone accorse per l'ultimo saluto a Stellanello, mentre nella città del Muretto è stato osservato il lutto proclamato dall'amministrazione.