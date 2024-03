Cairo, iniziati i lavori per completare l'illuminazione lungo la pista ciclabile

Nel costante impegno verso la sicurezza dei cittadini e il potenziamento delle infrastrutture, sono iniziati i lavori per l'illuminazione completa della pista ciclabile di Cairo Montenotte. Il progetto vedrà la luce diffondersi anche nei tratti ancora sprovvisti, garantendo maggiore sicurezza e accessibilità per tutti gli utenti.

L'intero intervento è stato pianificato con attenzione, suddividendolo in due tranche strategiche per massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo i disagi per i fruitori della pista. La prima fase si concentrerà sul tratto che va dal cimitero fino al ponte degli Aneti, mentre la seconda parte del progetto coprirà il tratto dal ponte degli Aneti fino all'Artigo.

La tempistica degli interventi è stata calibrata per garantire un completamento entro il mese di aprile, permettendo alla cittadinanza di godere appieno dei benefici della nuova illuminazione già dalla primavera, oramai imminente.

Un aspetto significativo di questo progetto è il coinvolgimento e la collaborazione tra il settore pubblico e privato. La prima tranche dei lavori sarà a carico di Enel Sole, in base a un accordo precedentemente stipulato lo scorso anno con il comune cairese.

Per quanto riguarda la seconda parte del piano, il comune ha assunto la responsabilità finanziaria utilizzando gli oneri di urbanizzazione derivanti dall'ampliamento dell'azienda Quidam e affidando i lavori ad Enel Sole.