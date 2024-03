Alassio, sicurezza, Balzola (Fipe): “Teniamoci il Commissariato”. Galtieri: “Massima attenzione. Ci stiamo lavorando” (FOTO e VIDEO)

Incontro tra Fipe Confcommercio, Amministrazione e la categoria dei ristoratori ad Alassio ieri pomeriggio (19 marzo) dalle 15 nell’auditorium della Biblioteca civica della città. Alle porte della nuova stagione turistica, Savonanews ha colto l’opportunità per chiedere come si stanno muovendo sul fronte sicurezza ad Alassio. Il tema è sempre caldo, soprattutto nei mesi estivi in cui nella bella Città del Muretto si registra una grandissima affluenza di visitatori.

“Abbiamo un costante, continuo e molto proficuo rapporto con tutti gli organi di Polizia, la Polizia di Stato, con il vicequestore dottor Frumento, la Polizia locale con il comandante Parrella, l’Arma dei Carabinieri, senza dimenticare la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto – commenta il presidente di Fipe Confcommercio Savona Carlomaria Balzola -. Auspichiamo un comportamento virtuoso da parte dei colleghi, quindi evitare atteggiamenti che possano veicolare un’immagine negativa, sul consumo di alcol ai minorenni, per esempio, o servire alcolici a persone già in stato di ebbrezza”.

“In particolare, abbiamo sottolineato all’Amministrazione l’importanza fondamentale del presidio di Ponente del Commissariato della Polizia di Stato, risorsa straordinaria. Dobbiamo non solo tenerla con le unghie e con i denti, ma anche dargli al più presto una nuova struttura, più funzionale dell’attuale in linea con i parametri moderni – prosegue Balzola -. Ci siamo impegnati di richiedere con forza all’Amministrazione di darci risposte concrete per avere nel più breve tempo possibile un nuovo Commissariato ad Alassio”.

Sul tema, il timore è che Alassio possa perdere la sede del Commissariato, visto che lo scorso dicembre ha avuto luogo un sopralluogo dei tecnici del Ministero nella sede ingauna della Polizia Stradale. Ma il vicesindaco Angelo Galtieri rassicura: “È nostra ferma intenzione lasciarlo nella città di Alassio. Da mesi stiamo lavorando con grande concretezza a un progetto per trasferire il commissariato in una nuova e moderna struttura in via Adelasia, dietro la stazione. Al più presto saremo in grado di dare risposte sicure. La nostra attenzione sul tema c’è ed è ai massimi livelli”.

Nel corso della riunione con i ristoratori “abbiamo sottolineato la problematica della raccolta rifiuti per migliorare il servizio e attenzionare gli operatori – spiega Balzola -. Abbiamo colto l’opportunità per portare a conoscenza i colleghi e tante opportunità offerte da Cassa Commercio. Regione Liguria ha lanciato un bando importante, sia nel settore del commercio, con la Cassa Commercio, appunto, sia nel settore artigianato”.

Si tratta di opportunità che consentono, tramite aziende e Confidi, di poter usufruire di fondi perduti e agevolazioni economiche. “Con forza le abbiamo portate all’attenzione dei nostri utenti - conclude Balzola - per migliorare i propri materiali e servizi e dare un’offerta qualitativamente ancora più pregiata”.