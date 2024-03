Savona, al Circolo Milleluci l'incontro "Resilienza e rinascita: storie di realizzazione di donne immigrate"

Nell’ambito della Giornata internazionale della Donna, venerdì 22 marzo alle ore 17, presso il Circolo Milleluci a Legino Savona, USEI-APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia-APS), e Sezione ANPI “Mario Rosello” – in collaborazione con le Associazioni Amici Italia-Cuba Circolo Granma, Lezentaciabrea e Società Fratellanza Leginese - Circolo Milleluci, sono liete di invitare la cittadinanza all’incontro “Resilienza e rinascita: storie di realizzazione di donne immigrate".

USEI APS, fin dalle origini impegnata nell'integrazione delle diverse nazionalità e culture che arrivano in Italia, non solo quella ecuadoriana, propone un tema che vuole dare una risposta alle tristemente famose parole del Ministro Piantedosi: "la disperazione non può giustificare i rischi per l'immigrazione di persone". In realtà è proprio la disperazione che quasi sempre spinge le persone a prendere decisioni, spesso rischiose, e molto dipende dall’accoglienza affinché questa disperazione possa diventare un'opportunità.

"Incontreremo donne di diverse nazionalità e culture che hanno saputo trasformare quella disperazione in opportunità e che oggi sono diventate una ricchezza per il Paese che le ha accolte. Questo incontro intende essere un evento dedicato alle storie di coraggio, determinazione e realizzazione di donne che hanno affrontato la disperazione motivo della loro immigrazione e l’hanno convertita in nuove opportunità in Italia", spiegano gli organizzatori.

"Ne parleremo con Epiphana Lubangula, Tanzania, infermiere professionale e presidente dell’associazione “Amici della Tanzania” nonché presidente del Forum Ligure delle Diaspore; Gabriela Coronel, Ecuador, ricercatrice sanitaria in Proteomica e Spettrometria di Massa; Siham Achagui, Marrocco, traduttrice e interprete giurata; Lidia Castillo, Ecuador, educatrice, mediatrice interculturale e responsabile dell’USEI-APS a Genova; Hermelinda Cori, Perù, studentessa".

"Lasciatevi ispirare dalle voci delle donne che hanno cambiato il loro destino", concludono gli organizzatori. Ingresso libero.