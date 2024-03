Savona, Giornate FAI di primavera: visite alla Cappella Balbi e a Villa Cambiaso

In occasione delle Giornate FAI di primavera, in programma domenica 24 marzo, si terranno due visite a Savona: Villa Cambiaso e Cappella Balbi.

Villa Cambiaso

Dai laghetti alle sfingi: storia di una dimora storica. In Villa Cambiaso, gli affreschi, i giochi d’acqua e le vetrate, ma anche la chiesa privata e il giardino all’italiana creano un effetto mozzafiato. Tale effetto è amplificato dal fatto che la Villa, pur essendo sotto gli occhi di tutti, si inserisce e confonde con i palazzi di via Torino. La villa ha origini rinascimentali e nel corso della sua lunga esistenza ha affrontato diverse traversie, passando da un proprietario all'altro e superando traumi non indifferenti: occupazioni militari, alluvioni, terremoti. È un edificio che non solo narra la sua propria storia, ma testimonia anche le vicende di Savona e della Liguria degli ultimi 500 anni. Villa Cambiaso, infatti, offre testimonianze di apporti artistici differenti che si sono susseguiti e sovrapposti nel corso degli anni. La visita darà modo di accedere a tutti gli stupefacenti ambienti: dalla sala d'ingresso con la fontana in marmo, alla cappella con una originale e inaspettata collezione per il divertimento dei bambini dell’epoca e poi le preziose vetrate colorate di produzione toscana, la stanza degli indovinelli... e un originale e quantomeno unico affresco a soffitto nella sala da pranzo.

Orari di visita: dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso ore 16:40). Per partecipare alla visita occorre presentarsi il giorno stesso al banco posto in Villa Cambiaso, Via Torino 10.

Cappella Balbi

Un gioiello incastonato in un palazzo (solo per iscritti FAI). Si trova in Via Torino 114 rosso, circa 400 metri a monte di Villa Cambiaso. La cappella, proprietà della Croce Bianca di Savona, sarà eccezionalmente aperta e visitabile. Sopravvissuta alla demolizione della villa Balbi di cui faceva parte, mantiene intatta la sua magia e ancora si possono ammirare gli affreschi alle pareti, anche grazie agli interventi di restauro e manutenzione apportati.

Orari di visita: dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso ore 16:40). Per partecipare alla visita occorre presentarsi il giorno stesso al banco posto in Villa Cambiaso, Via Torino 10.