A Sassello il whiskey è di nuovo campione del mondo: premiato "Il Signor Camillo" a Londra

"Il Signor Camillo - Moonshine Italiano dei Monti Liguri" è nuovamente campione del Mondo anche nel 2024 nella categoria New Make & Young Spirit - Whiskey non invecchiato.

Il premiato e rinomato whiskey è stato ideato e realizzato nell'azienda "Il Mulino di Sassello 1830" da Diego Assandri che ha ricevuto come l'anno scorso il premio all'interno del World Whiskies Awards nel The Caledonian Club che si trova a Londra.

"Sassello è di nuovo sul tetto del mondo ai World Whiskies Awards 2024, grazie a Diego Assandri ed il Signor Camillo, che per la seconda volta consecutiva conquistano la medaglia d'oro nella difficile categoria dei Whisky 'New Make'" dicono dal Comune di Sassello.

"Vogliamo ribadire i nostri migliori complimenti per essere riusciti nuovamente a portare in alto il nome del nostro Paese, in una competizione così ambita ed importante a livello internazionale, con un prodotto ligure che deriva al 100% dal nostro territorio sassellese. Non ci resta ora che attendere il 2025" concludono.