Frana del Santuario, dal 22 marzo per una settimana di prova scatta il servizio navetta

Scatterà da domani, venerdì 22 marzo a venerdì 29 una settimana di prova, per il tratto a valle e a monte, il servizio bus navetta di Tpl Linea al Santuario.

Queste la decisione presa dalla Provincia per venire incontro ai residenti della frazione colpiti dal cedimento della strada sull'Sp12 in località Cimavalle.

È stata predisposta quindi l'installazione di tre nuove fermate sul percorso della Linea 3 “Stazione FF.SS. - Cimavalle”, nel Comune di Savona, e contestualmente l’attivazione di un servizio temporaneo di alcune corse verso il capolinea di Via Cimavalle, da effettuarsi, in via sperimentale, da venerdì 22 marzo 2024 a venerdì 29 marzo 2024, con relativo ritorno.