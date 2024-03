Nelle Grotte di Grotte di Borgio Verezzi il monologo "Non è Francesca, storie di ordinaria contraddizione"

Prosegue nelle Grotte di Borgio Verezzi la rassegna teatrale Festival In&Out, voluta dal comune di Borgio Verezzi per ampliare sempre di più l’offerta culturale di “Borgio Verezzi, paese del teatro”.

Il prossimo appuntamento è per sabato 23 marzo alle ore 21.30, con ‘Non è Francesca, storie di ordinaria contraddizione’, divertente monologo sulle mille incoerenze della vita moderna scritto e interpretato da Francesca Puglisi.

Francesca, donna contemporanea, femminista del nuovo millennio, può cucinare, pulire e stirare le camicie del proprio uomo senza sentirsi immediatamente retrocedere nel Medioevo? E mentre fa queste cose, può imprecare tutto il calendario o può anche sorridere? Può insegnare a sua figlia come conquistare il mondo mentre abbina i calzini spaiati di tutta la famiglia? Ma oltretutto può essere fiera di sé nonostante da una settimana non pubblica nulla sui Social?

Questi e altri argomenti assillano la protagonista che ci confessa le sue contraddizioni, anche le più intime, dolorose e comiche allo stesso allo stesso tempo. Incoerenze che sono un’occasione continua per interrogarsi su questa nostra “Società Instagram” che ci vuole sempre perfetti e mascherati. Ne usciremo vivi? Forse si, gli strumenti per contrastare il mondo dell’immagine ci sono: autenticità, disordine, sciatteria. Non è la bellezza che salverà il mondo, no, è il caos, la diversità. È come se Francesca si affacciasse al balcone e gridasse: “Voglio essere quello che sono! Non quello che gli altri si aspettano da me!!!… Aspè però, prima di affacciarmi mi do una passata di rossetto… non si sa mai…”.

Info e prenotazioni 019.610167 – biglietteria@comuneborgioverezzi.it. Ufficio Festival - Viale Colombo 47 aperto sabato 23 marzo con orario 10.30/13.00 e 16.30/18.30. I biglietti sono acquistabili anche la sera di spettacolo direttamente presso le Grotte di Borgio Verezzi a partire dalle ore 20.30. Ingresso unico non numerato 15 euro.