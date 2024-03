Murialdo senza il bilancio di previsione, convocato il Consiglio comunale

Dopo il recente impasse amministrativo dovuto alla mancata approvazione del bilancio di previsione, è stata fissata una nuova convocazione del Consiglio comunale di Murialdo per il prossimo 25 marzo, con inizio alle ore 20.

Lo stallo risale alla seduta dello scorso 23 febbraio, quando la votazione si era conclusa in parità: cinque voti a favore e altrettanti contrari, con un consigliere comunale assente. Tale risultato aveva segnato la fine della maggioranza del sindaco Giacomo Pronzalino.

L'ordine del giorno rimane focalizzato sulla discussione e l'eventuale approvazione del bilancio di previsione, tema che ha generato disaccordi e tensioni nel recente passato.

"Ormai tutto quello che c'era da dire è stato detto, la nostra posizione non cambia", attacca Enzo Salvetto, capogruppo di "Con Murialdo". "Non si capisce a questo punto perché convocarlo 10 giorni dopo la scadenza dei termini? È una mancanza di rispetto per le istituzioni e le norme che le regolamentano, le quali fissano delle scadenze che chi le rappresenta è tenuto a rispettare".

"Probabilmente il sindaco spera nell'assenza di qualcuno, visto che lo ha convocato di lunedì e la gente lavora", conclude Salvetto. "A questo punto, comunque, cambia poco perché tra venti giorni i consigli comunali verranno sciolti per effetto delle elezioni".