E' mancato Piero Fenili, uno degli chef più conosciuti nella Riviera di Ponente

Lutto ad Alassio per la morte di Piero Fenili, 88 anni, uno degli chef più apprezzati della Riviera Ligure di Ponente. Fenili era molto conosciuto nel Ponente per aver lavorato nei più importanti alberghi di Alassio e, sempre ad Alassio, per lungo tempo, al ristorante del Circolo Nautico.

Nel corso della sua carriera aveva anche lavorato in prestigiosi locali della Costa Azzurra, Montecarlo compresa. Oltre alla cucina, di cui aveva fatto un mestiere, aveva anche una grande passione per il ciclismo e che si spostava sempre spostava con la sua inseparabile bicicletta.

Non sono stati fatti i funerali, ma la famiglia ha deciso per una benedizione nell'ospedale di Santa Corona, dove è spirato.

Lascia le due figlie Grazia e Gabriella con i generi Ermanno e Marco e la nipote Beatrice.