Casalino e Balbontin dicono "No" al rigassificatore

Sabato scorso, i due comici genovesi hanno portato il loro spettacolo "Comico ergo Sum" al Teatro Nuovo di Valleggia. Alla fine della rappresentazione, hanno menzionato la manifestazione tenutasi a Savona nel pomeriggio

Grande successo lo scorso sabato sera al Teatro Nuovo di Valleggia a Quiliano per il secondo appuntamento della stagione teatrale “Parole e Musica” che ha visto protagonisti i comici genovesi Fabrizio Casalino ed Enrique Balbontin nello spettacolo “Comico ergo Sum”. Pubblico record e grande entusiasmo, con il sold out quattro giorni prima dello spettacolo. È la prima volta nella di questo teatro che vengono esauriti tutti i posti disponibili per uno spettacolo a pagamento. Reduci dai recenti successi televisivi al GialappaShow e in teatro con I Pirati dei Caruggi, i due comici liguri hanno proposto uno spettacolo appositamente prodotto per questa rassegna, con un alternarsi di musica e comicità tra sketch, canzoni, vecchi e nuovi personaggi, per uno spettacolo dal ritmo serrato che ha coinvolto il pubblico, tra risate e ripetuti applausi a scena aperta. Facendo esplicito riferimento alla manifestazione che nel pomeriggio si era tenuta a Savona, alla fine dello spettacolo i due attori hanno salutato il pubblico dicendo ”Siamo fieri di essere qui e di dire 'No' al rigassificatore insieme a voi”, ricevendo un lunghissimo e caloroso applauso. La stagione teatrale “Parole e Musica” è costituita da cinque spettacoli di alto livello e un palinsesto che nasce dalla direzione artistica di Roberto Grossi e dalla felice nuova collaborazione tra l’Associazione Teatro Nuovo Valleggia e l’Amministrazione comunale di Quiliano, con il patrocinio della Fondazione De Mari. Il terzo appuntamento della rassegna, previsto per venerdì 5 aprile 2024 alle ore 21, sarà “In difesa di Palamede”, scritto e interpretato da Lello Ceravolo (con la partecipazione di Cecilia Mignanti). Seguirà una prima nazionale, il quarto evento, previsto per venerdì 19 aprile, sempre alle ore 21: si tratta di “E poi il futuro (E la scaletta la scegliete voi)”, il nuovo spettacolo tra teatro e musica con il giornalista, scrittore e dj Massimo Cotto, l’attrice Chiara Buratti e il cantautore Mauro Ermanno Giovanardi. La stagione teatrale si concluderà nella serata di giovedì 9 maggio 2024 alle ore 21 con lo spettacolo “20 anni senza signor G”, un recital dedicato a Giorgio Gaber, a cura di Federico Sirianni e dei musicisti che hanno accompagnato nei sui concerti il celebre cantautore.

