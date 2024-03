Viaggio nei cantieri dell'Aurelia Bis da Albisola a Savona: fine lavori previsti per febbraio 2026 (FOTO e VIDEO)

Da Grana a Corso Ricci con un percorso quasi tutto in galleria. Visita ai cantieri dell'Aurelia Bis questa mattina, con il vice ministro Edoardo Rixi, il Commissario straordinario di Governo Matteo Castiglioni, il presidente della Regione Giovanni Toti, l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, i sindaci di Savona Marco Russo, di Albissola Marina Gianluca Nasuti e di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, e il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

La finalità dell’intervento, già eseguito all’80% con il precedente appalto, è quella di realizzare una variante ai centri abitati, in sostituzione del tortuoso tracciato della Via Aurelia storica.

Il nuovo tracciato ha origine a Savona con uno svincolo lungo Corso Ricci in prossimità del torrente Letimbro a nord dell’autostrada (Svincolo Letimbro) e termina in corrispondenza dell’intersezione con via Saettone, costituita da una rotatoria, nel territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia).

L’infrastruttura è caratterizzata da quattro gallerie: la Grana di 190 metri, la Basci 500 metri, quella di San paolo 2 km e infine dei Cappuccini 1 km 100 metri che all'uscita si prolungherà in una galleria di pannelli fonoassorbenti con la parte superiore trasparente. La tratta ha una lunghezza complessiva in asse di circa 5100 metri con categoria stradale “C1”.

L'infrastruttura comprende i viadotti Sansobbia e La Rusca, le gallerie Grana, Basci, San Paolo, Cappuccini e gli svincoli Miramare e Letimbro. L'impresa esecutrice dei lavori è la RTI ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A. Si prevede la conclusione dei lavori per febbraio 2026.

"Il tunnel sta andando avanti – commenta il Sottosegretario Rixi - siamo alla fine della prima parte della variante dell'Aurelia bis su Savona- Ora abbiamo bisogno non solo di mantenere i tempi ma anche di completare la progettazione e la realizzazione del collegamento sul casello di Albisola che non era stato previsto quando è stata progettata l'opera ma che è funzionale affinché il primo lotto, che sostanzialmente da qui si collegherebbe con la provinciale del Colle di Cadibona e l'abitato di Savona, e consente di evitare il traffico in tutta la parte relativa alla passeggiata a mare di Albissola e il waterfront di Savona. Oggi noi abbiamo un incontro con i sindaci della zona, Anas e il presidente della Regione al fine di chiudere un accordo sulle progettazione e il ribaltamento del casello di Albisola. Dobbiamo cambiare e migliorare sempre di più il codice degli appalti ma anche tutte le legislazioni. Oggi abbiamo troppe aziende che prendono i lavori per fare dei contenziosi. I lavori vanno fatti, ci vuole un sistema molto più semplice di regole, ma bisogna pretendere che ci siano dei tempi certi nella realizzazione delle opere e la capacità delle aziende di poter realizzare l'opera. Purtroppo a volte le aziende vincono gli appalti senza avere le capacità di realizzare le opere".

"Un'opera importante che va avanti da tanto tempo – aggiunge il presidente della Regione Giovanni Toti - è importante investire in infrastrutture in questa regione se è vero che Regione Liguria continuerà a crescere. Credo che tutti, istituzioni e parti sociali, debbano remare nella stessa direzione non sempre è così purtroppo".

“Con le procedure commissariali le attività di cantiere dopo il fallimento dell’impresa alcuni anni fa – ha spiegato il commissario straordinario Matteo Castiglioni – ora stiamo procedendo con il crono programma e confermiamo la data di febbraio 2026 per la fine dei cantieri".

"Il nostro territorio - sottolinea il sindaco di Albisola Superiore Garbarini - ha bisogno di liberarsi di una situazione sul traffico e in particolare traffico pesante. Mi auguro che quelli di oggi siano ulteriori tassello per le infrastrutture del nostro territorio".

"Attendiamo il completamento dell'Aurelia Bis da tanti anni – prosegue il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti - e c'è l'esigenza di finire questo cantiere che attraversa i nostri territori e di avere un'infrastruttura completa e non più cantieri aperti".

"Questo è un viaggio ideale in Aurelia Bis da Albisola a Savona – conclude il sindaco Marco Russo - Grazie al sottosegretario Rixi di questo segno d'attenzione, al presidente Toti e ad Anas. Questo è un sopralluogo che avevamo chiesto e aspettavamo da tempo. Ora c'è la necessità di andare molto veloce e ci auguriamo che venga rispettato il cronoprogramma. Magari anticipandolo anche un po'. Sappiamo anche che si é al lavoro per il secondo lotto, segno che si muove qualcosa ma non dimentichiamo le interferenze con i quartieri a contatto con l'Aurelia Bis. Per questo è necessario un costante apporto con Anas".