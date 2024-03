Cabina di regia Sistema sanitario ligure, Ioculano (Pd): "Rischio deresponsabilizzazioni"

"La cabina di regia del sistema sanitario regionale, ultima invenzione istituita dalla Giunta Toti, crea ulteriore confusione nella gestione della macchina della sanità ligure. Si tratta di un organo che si aggiunge all’assessorato, ad Alisa e a una task force, per dare disposizioni di indirizzo. Ma quanti sono i gradi e quali sono i livelli decisionali nel sistema sanitario ligure? Quant’è il livello di confusione che si viene a creare ogni volta che si inserisce un nuovo organo all’interno delle gerarchie? Inoltre, all’interno della cabina di regia non è prevista la presenza dei direttori generali che, invece, devono eseguire gli ordini e attenersi alle disposizioni “vincolanti” della cabina mentre dovrebbero essere le figure più titolate al suo interno".

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sulla cabina di regia nel sistema sanitario ligure.

"Questo sminuisce il ruolo e la funzione dei direttori generali che vengono limitati nella possibilità di esprimere le proprie competenze e capacità manageriali, sempre più costretti in un ruolo da sottoposti - prosegue il consigliere dem - In questo modo il rischio è di deresponsabilizzare i direttori che si sentiranno solo in dovere di eseguire gli ordini senza cimentarsi in ulteriori iniziative di gestione e potranno scaricare la responsabilità su altri. La Giunta regionale rende la sanità ligure sempre meno funzionale ed efficace".