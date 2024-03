Garlenda 2024, il candidato sindaco Luigi Tezel inaugura il point elettorale

Domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 18.45, Luigi Tezel, candidato sindaco sostenuto dalla lista civica "Garlenda per Tutti", inaugurerà il punto elettorale situato in via Lerrone 28.

"Sarà un luogo aperto a tutti i cittadini che desiderano avere informazioni sul programma elettorale e sulle sue proposte per il futuro di Garlenda", commenta Tezel. "Un posto dove ognuno potrà portare i propri pensieri e le proprie idee per il paese".

Ogni sabato sarà possibile incontrare il candidato sindaco Tezel dalle 17.00 alle 19.00. "L'ascolto è il motore del cambiamento - prosegue - Per questo motivo ho voluto creare un luogo dove i cittadini possano incontrarmi e confrontarsi con me sulle loro esigenze e sulle loro aspettative per il futuro di Garlenda".

Al termine dell'inaugurazione, sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti. Inoltre, alle ore 21, il punto ospiterà il primo dei suoi incontri con il direttivo della pro loco.