Giornata del Teatro, nel 2023 oltre 6 milioni per arte e cultura in tutta la Liguria da parte di Regione

Ammontano a oltre 4 milioni i finanziamenti che la Giunta regionale stanzia annualmente per i teatri liguri a cui si aggiungono i 2,2 milioni di euro derivanti dal fondo strategico per la loro messa a norma e ristrutturazione.

Questo il bilancio di Regione Liguria in occasione della Giornata mondiale del Teatro, per celebrare la quale, insieme ai nuovi teatri presto monumento nazionale, il maxischermo sul Palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari si illuminerà con una proiezione dedicata.

"Oggi è un’occasione per celebrare una delle forme d’arte più antiche e influenti della storia umana: il teatro e riconoscere il contributo straordinario che porta alla nostra vita quotidiana - spiega la coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria Jessica Nicolini -. Attraverso la creatività, la narrazione e l’interpretazione, il teatro ci permette di esplorare nuove prospettive, connetterci con le emozioni umane in modo unico e potente. Da millenni il teatro ha svolto un ruolo cruciale nell’esplorare la condizione umana, e nel narrare storie che ci ispirano, ci commuovono e ci sfidano a vedere il mondo con occhi nuovi".



Dai classici del teatro greco e shakespeariano alle produzioni contemporanee il teatro riunisce tutti gli spettatori oltre le barriere linguistiche e culturali e dà vita a una comunità.

Attraverso la condivisione di storie ed esperienze il mondo del teatro ci ricorda la nostra umanità comune e ci incoraggia a trovare speranza anche nei momenti più difficili, oltre a farci vivere mille vite e a trasportarci in mondi immaginari.