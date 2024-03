Savona Capitale Italiana della Cultura 2027, Calcagno (Italia Viva): "Candidatura con le carte in regola"

"Esprimiamo i nostri complimenti all'amministrazione della Città di Savona per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027". Cosi commenta Matteo Calcagno, presidente provinciale di Italia Viva Savona.

"Questa candidatura è una scelta coraggiosa, impegnativa e ambiziosa compresa nel un percorso di rinascita del nostro capoluogo e parte da una visione di sviluppo sociale ed economico che vuole alzare l'asticella della qualità di vita sia dei savonesi che dei turisti".

"Siamo convinti che Savona e tutto il comprensorio abbiano le carte in regola per compiere questo percorso. La comunità di Italia Viva Savona è al fianco del sindaco e della giunta anche in questa occasione per sostenere la costruzione di una città attrattiva, solidale e sostenibile", conclude Calcagno.