Area di crisi industriale, apre il 7 maggio il bando ricerca e sviluppo

In arrivo tre milioni per la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e il trasferimento tecnologico nell'area di crisi industriale complessa del Savonese.

"Per continuare a riqualificare e riconvertire l'area di crisi industriale complessa del savonese, Regione Liguria stanzierà 20 nuovi milioni di euro - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Questa è la prima misura che ci vedrà protagonisti da qui ai prossimi mesi, con 3 milioni indirizzati all'attrazione di progetti d'investimento delle imprese che possano portare sul territorio ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico. Un'opportunità per la crescita economica e occupazionale, visto che, in fase di istruttoria, verrà riconosciuto il criterio di premialità maggiore al numero di assunzioni a tempo pieno e indeterminato".

La misura, a valere sull'azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027, consente alle piccole, medie e grandi imprese in forma singola o associata (costituite in ATS) di accedere ad agevolazioni concesse a contributo a fondo perduto fino a un massimo di 750 mila euro. I progetti, per essere ritenuti ammissibili, devono avere un costo non inferiore ai 200 mila euro. Sono consentiti interventi per: spese del personale (al max 70%); costi relativi a strumentazione e attrezzature; costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti (al max 40%); altri costi d'esercizio (es: materiali, forniture); spese generali.