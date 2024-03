Scritte ingiuriose sui muri di Cisano sul Neva, Arboscello e Parrinello (Pd): "Solidarietà al sindaco Niero e tutto il Comune"

“Siamo indignati per le scritte ingiuriose, comparse sulle facciate del Municipio di Cisano sul Neva e di abitazioni private. Massima solidarietà al sindaco Massimo Niero, a tutta l’amministrazione e ai lavoratori del Comune di Cisano sul Neva per questo vile atto vandalico”.

Cosi affermano in una nota Roberto Arboscello per il Gruppo Pd Regionale ed Emanuele Parrinello per il Pd Provinciale.

“Chi pensa che insulti e minacce possano essere strumenti per fare pressioni o far valere le proprie idee è completamente fuori strada. Speriamo si possa risalire al più presto ai colpevoli", conclude Arboscello.