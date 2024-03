"Troppi lupi, intervenire subito", lo slogan del candidato alle Europee della Lega Bruzzone

"Troppi lupi, intervenire subito". Questo lo slogan del candidato alle prossime Elezioni Europee nel collegio Nord Ovest, il deputato della Lega Francesco Bruzzone.

Il manifesto affisso nel savonese con il volto dell'esponente leghista di Stella, vicepresidente del gruppo Lega a Montecitorio e componente della Commissione Agricoltura, e un lupo sta creando discussioni soprattutto negli animalisti.

Bruzzone, noto cacciatore, si era esposto qualche giorno fa dopo che un lupo era rimasto "'prigioniero" in un terrazzo di un'abitazione a Toirano e ancora prima per un cane sbranato a Aquila D'arroscia in provincia di Imperia (leggi QUI).

“Ogni giorno che passa il “problema lupo” diventa sempre più grande e la situazione sempre più insostenibile. Come già ribadito altre volte non si dovrebbe più parlare di ‘convivenza’ con il lupo ma, a tutti gli effetti, di ‘sudditanza’ dal lupo. Episodi come quello di Toirano, si stanno ripetendo quotidianamente e sono destinati ad aumentare” aveva dichiarato l'onorevole savonese.

“Sul fronte parlamentare va ripresa la trattazione della legge sui grandi carnivori, che mi vede come relatore, perché questi animali che entrano in casa della gente mettendo a repentaglio la loro incolumità, sono di proprietà dello Stato e lo Stato non può girarsi dall’altra parte ma deve intervenire in maniera seria e immediata” aveva proseguito Bruzzone.

Oltre alla presenza massiccia dei lupi nella zona del sassellese, sarebbe stato avvistato anche a Celle dovrebbe avrebbe sbranato un capriolo.