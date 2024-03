Bruzzone (Lega): "Non esistono più le condizioni per la convivenza con il lupo"

"L’episodio di Aquila d’Arroscia è l’ennesimo caso di un animale domestico sbranato dai lupi nella nostra Liguria. Non se ne può più. Va detto a chiare lettere che non esistono più le condizioni per la convivenza con il lupo". Così Francesco Bruzzone, deputato ligure della Lega, interviene in merito a quanto accaduto ad Aquila d’Arroscia, dove un lupo ha aggredito e sbranato “Neve”, una cagnolina di razza beagle.

"Sono centinaia le aggressioni di lupi ai danni degli animali domestici, come cani e gatti, e i numeri di questa strage continueranno purtroppo ad aumentare in assenza di provvedimenti. I lupi sono presenti in modo abnorme", prosegue Bruzzone.

"Ormai è diventato impossibile fare una passeggiata con il proprio cane, anche quando tenuto al guinzaglio. La popolazione che risiede in quelle aree ha raggiunto da tempo uno stato di esasperazione, e ne ha tutte le ragioni".

"È necessario prendere drastiche iniziative per ridurre il numero dei lupi e vanno attivate tutte le procedure possibili e legali per fare in modo che i lupi non siano presenti nelle zone in cui non ci possono e non devono stare", conclude Bruzzone