Millesimo 2024, Manuela Benzi svela i primi nomi della lista

Manuela Benzi, candidata sindaco alle prossime elezioni comunali di Millesimo, ha ufficialmente annunciato i primi membri della sua lista che la sosterranno nella corsa verso la carica di primo cittadino.

Tra questi figurano l'ingegnere Valerio Pallomo, ex dirigente d'azienda recentemente in pensione; Andrea Decouter, commerciante locale; Stefania Siri, ex impiegata attiva nel volontariato e ora in pensione; Adriano Molinari, pensionato e attuale consigliere di minoranza nonché volontario della Croce Rossa Italiana; il dottor Gianluigi Dante, noto professionista attivo anche nel volontariato; e la dottoressa Daniela Minetti, oggi consigliera di minoranza e direttrice di impresa sociale.

Professionista forense con lo studio a Millesimo, la Benzi ha accettato la sfida di candidarsi a sindaco dopo essere stata sollecitata da un gruppo di cittadini desiderosi di un cambiamento in paese.

Figlia di una famiglia radicata nella comunità valbormidese, ha 60 anni ed è sposata con due figli. Nelle settimane scorse, ha ottenuto il sostegno del Partito democratico.