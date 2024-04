L’inglese a scuola: la Fondazione De Mari promuove la terza edizione del bando Improve Your English at School

Nato nel 2022 all’interno di un più articolato intervento strategico dedicato al settore Educazione, Formazione e Istruzione, il bando Improve Your English at School torna nel calendario delle iniziative istituzionali della Fondazione De Mari come uno dei tre bandi dedicati alle scuole savonesi.

Questo specifico bando è finalizzato a sostenere progetti per migliorare l’apprendimento delle lingue straniere negli istituti scolastici della provincia di Savona. Sono infatti le scuole del territorio di ogni ordine e grado le principali destinatarie, anche se è possibile per associazioni, organizzazioni senza scopo di lucro ed enti pubblici applicare con i propri progetti, a condizione che si crei un partenariato con almeno due istituti scolastici provinciali.

Alla base della scelta della Fondazione De Mari di investire in questo genere di attività c’è la consapevolezza che la conoscenza di una lingua straniera sia una preziosa risorsa per le nuove generazioni, che si affacciano ad un mondo sempre più connesso e dove i confini geografici si fanno sempre più labili a favore di una compenetrazione di usi, costumi e culture. “La competenza multilinguistica dei nostri ragazzi è un elemento di fondamentale importanza per la loro affermazione come cittadini del mondo, sia a livello personale che professionale – dichiara Anna Cossetta, direttrice della Fondazione De Mari – Le nostre istituzioni scolastiche fanno già molto in questa direzione, ma per noi è importante essere al loro fianco per potenziare ancora di più l’offerta e dare agli studenti e alle studentesse le migliori opportunità di crescita e di formazione”.

I progetti possono andare in due direzioni: da una parte valorizzare l’attività strettamente didattica, finalizzando le azioni proposte all’insegnamento e al potenziamento della lingua straniera, con particolare riferimento all’inglese. Dall’altra, potranno rivolgersi agli insegnanti, con attività di formazione e di esercitazione volti alla conoscenza e all’applicazione di metodi didattici scientificamente riconosciuti nell’ambito dell’insegnamento della lingua straniera, come il CLIL (Content Language Integrated Learing).

Per partecipare al bando, è sufficiente collegarsi al sito www.fondazionedemari.it/bando-improve-your-english-at-school-2024 e accedere alla piattaforma ROL (Richieste On Line). Al link è possibile scaricare anche il testo integrale del bando per verificare i criteri di ammissibilità.

La scadenza per partecipare al bando Improve Your English at School è martedì 30 aprile. L’elenco dei bandi di Fondazione De Mari è consultabile al link www.fondazionedemari.it/bandi-2024.