Albisola 2024, Garbarini rilancia e presenta la sua candidatura: "Tante cose ancora da fare in continuità" (FOTO e VIDEO)

5 anni dopo Maurizio Garbarini e la lista "La nostra città" si ricandidano alla guida del comune di Albisola Superiore.

Il sindaco uscente questa mattina ha presentato la sua candidatura alla presenza della maggior parte dei membri della giunta uscente Sara Brizzo, Simona Poggi, Luca Ottonello, Calogero Sprio, Roberto Gambetta e il capogruppo Carlo Rossi.

In apertura Garbarini ha fatto subito una sorta di appello perchè sia presente nella competizione elettorale una lista avversaria. In questo momento sono in corso infatti le interlocuzioni tra il Partito Democratico locale e l'attuale minoranza (Stefania Scarone del M5S e il gruppo Passione in Comune). Con una quadra che però non è ancora stata trovata.

"Era giusto e corretto dare alla cittadinanza un'opportunità di voto. Mi auguro che da albisolese ci sia una sana competizione elettorale. I cittadini hanno bisogno di un'alternativa e mi auguro che questo avvenga" ha spiegato il candidato sindaco.

"Abbiamo tante cose da fare, ne abbiamo portate avanti molte con coerenza - puntualizza - in noi troverete sempre degli interlocutori, quando si scrive un programma è difficile trovare un qualcosa che stuzzichi ma solo per boutade. Oggi la squadra ha portato avanti cose concrete per il territorio".

Due i temi principali, il ribaltamento del casello e il canale scolmatore.

Oggi ad Albisola la cosa peggiore che subiamo è la vessazione del traffico e si è scritta nei giorni scorsi una pagina importante, epocale, si è andato a definire l'iter procedurale per il ribaltamento del casello in un'area più tranquilla. I mezzi pesanti infatti andranno ad intersecare subito sull'Aurelia Bis - spiega Garbarini - Un'altra opera importante che andrà inserita è il canale scolmatore, un tunnel che prenderà acqua dal rio Basco e la porterà nel bacino del torrente Sansobbia".

"Albisola ha portato avanti dei progetti di riqualificazione del territorio, siamo riusciti a portare 10 milioni di euro e questo è un valore traguardato dall'amministrazione. In questi 15 anni (5 da sindaco e prima da assessore con Franco Orsi. ndr) abbiamo fatto un percorso e nella stesura del programma daremo una continuità. Abbiamo lavorato da Albisola Capo a Luceto eliminando tutte le barriere architettoniche, il fatto di lavorare per le persone più deboli ha dato molta soddisfazione - continua - Ci ritroviamo a questo secondo mandato purtroppo con l'80% delle cose fatte da programma perchè abbiamo vissuto con un anno e mezzo-due di pandemia. Abbiamo cercato di fare in questi 5 anni qualcosa che non aveva mai fatto nessuno cioè mettere in chiaro i nostri problemi finanziari".

Infine Garbarini si è soffermato sull'inchiesta della Procura che vede indagati lui e l'assessore al bilancio Sara Brizzo (LEGGI QUI).