Concorsi per favorire alcuni candidati, indagati anche il sindaco di Albisola Garbarini e l'assessore Brizzo

Dopo il direttore generale della Provincia Giulia Colangelo e il dirigente degli affari generali Maurizio Novaro, si sarebbe allargata l'indagine messa in moto dalla Procura ed effettuata dalla squadra mobile della Questura di Savona.

Ad essere indagati anche il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, dipendente proprio della Provincia e l'assessore albisolese, consigliere provinciale Sara Brizzo. Colangelo è anche segretario generale nel Comune di Albisola e di Roccavignale.

Proprio nella mattinata di ieri nel Palazzo Comunale di Piazza delle Libertà gli agenti hanno raccolto della documentazione così come era stato fatto a Palazzo Nervi ed era stata data esecuzione all'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Savona Alessia Ceccardi, su richiesta della Procura della Repubblica, pm Maddalena Sala e Claudio Martini, aveva applicato a Colangelo e a Novaro la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei comuni di residenza per la durata di quindici giorni.

Il Gip si è riservato di provvedere, all'esito dell'interrogatorio degli indagati, sulla misura cautelare della sospensione dal pubblico ufficio, anch'essa richiesta dalla Procura.

Il Gip, sulla base di un'articolata indagine svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Savona, ha ritenuto sussistenti, in capo al Direttore Generale Colangelo, gravi indizi di commissione dei reati di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di alcuni dipendenti dell'ente; ha inoltre ritenuto, nei confronti di entrambi gli indagati, sussistenti i gravi indizi dei reati di utilizzazione di segreti d'ufficio, abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, tutti commessi, nell'ipotesi accusatoria, nell'ambito dei concorsi per la selezione del personale dipendente con lo scopo di favorire alcuni candidati.

Le misure sono state richieste per prevenire i rischi di reiterazione degli illeciti e di inquinamento probatorio: per tale ultima finalità è stata emessa la misura dell'obbligo di dimora nei termini indicati.