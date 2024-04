Finale, ripresa l'asfaltatura sul lungomare Migliorini. In settimana lavori nel parcheggio residenti "delle Mura"

Passato il lungo fine settimana pasquale, a Finale sono ripartiti in questi giorni alcuni cantieri, in particolare quello più visibile e impattante sul lungomare Migliorini, dove sono ripresi i lavori di asfaltatura per uniformare anche il tratto tra Piazzale Mamberto e il Bagni Garibaldi ai tratti di passeggiata a mare già riqualificati con l'asfalto colorato.

Le lavorazioni dovrebbero concludersi entro una decina di giorni, con i banchi del mercato settimanale che per i prossimi due giovedì (4 e 11 aprile, ndr) saranno spostati tra via De Raymondi e le sue perpendicolari, all'ingresso ponentino di Marina.

E mentre dall'Amministrazione fanno sapere che l'intenzione è quella di riuscire a terminare prima dell'inizio dell'estate i restyling di piazza Abbazia e piazza della Chiesa di Varigotti, arrivano conferme anche su via Dante: "Avvieremo la riqualificazione studiando un cantiere con disagi limitati ed offrendo parcheggi alternativi ed aggiuntivi - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - A parte questo concluderemo l’appalto degli asfalti e porteremo avanti le manutenzioni cittadine".

Nelle prossime settimane si procederà anche alla rivisitazione, con gli operai della Servizi di Riviera, della segnaletica stradale orizzontale e verticale seguendo l’ordine delle nuove asfaltature e di dove questa è usurata.

Nella settimana corrente invece, tempo permettendo, tra le giornate di giovedì 4 e venerdì 5 aprile verrà risistemato il fondo del parcheggio per i residenti di via delle Vecchie Mura. Per sopperire alla privazione dei posti di sosta, ai residenti verrà dedicato un apposito spazio nel parcheggio di piazza della Lira.