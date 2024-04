Savona, il Comune redige la graduatoria degli ambulanti spuntisti per mercato del lunedì, fiera di Santa Rita e di Natale

Il Comune ha redatto la nuova graduatoria per gli ambulanti spuntisti, cioè che occupano posti di titolari di concessione che in determinate giornate rimangono scoperti.

Si tratta di circa una novantina per manifestazione che avranno eventuale diritto di occupare posti vuoti in base alla graduatori anche viene appunto preparata dal Comune in base all'anzianità dell'impresa.

La graduatoria che ha validità dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno seguente con possibilità di inserimento delle ditte che hanno ottenuto autorizzazione dopo la data del 31 gennaio dell'anno di competenza e che presentino apposita comunicazione entro il 31 luglio.

La graduatoria sarà aggiornata entro il 30 settembre per il mercato del lunedì.