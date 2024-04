Un esercito di appassionati di cucina coi fiori pronto a popolare Alassio: dal 12 al 15 aprile un Festival tutto da mangiare, riconoscere e catturare con un clic

Mancano 10 giorni al taglio del nastro della quinta edizione del Festival Nazionale della Cucina con i Fiori, in programma ad Alassio dal 12 al 15 aprile: accompagnati dallo storytelling di Patrizio Roversi e Claudio Porchia, direttore artistico della manifestazione, ecco una carrellata sui protagonisti di questa edizione.

Dal nutrizionista, il dottor Marco Missaglia, volto Rai in diverse trasmissioni e autore dei libri "Gusto & Salute l’ABC per la sana alimentazione" e "Sano&Buono, le ricette della salute e i calici della gioia"; allo chef Claudio Di Dio, specialista di prodotti “plant based” e chef di cucina ortocentrica; alla prima edizione del contest Yacht & Flowers, organizzato dalla Marina di Alassio S.r.l in collaborazione con il Circolo Nautico “Al Mare” Alassio a bordo delle imbarcazioni, che vedrà cuochi professionisti e amatoriali preparare un piatto a tema libero utilizzando fiori eduli.

Dai laboratori che mescolano riso, fiori, profumi delle serre di Alassio e Albenga come Sinfonia floreale, in un’esperienza gustativa indimenticabile ai convegni su La tradizione dei fiori commestibili nel mondo e utilizzi innovativi a cura di CREA Consiglio per la Ricerca e l’analisi dell’Economia Agraria, Sanremo, con Silvana Nicola dell’Università di Torino, e un excursus sulle bevande non alcoliche a base di fiori con Lilian Barros dell’Università di Braganza.

Emozioni da gustare durante l’aperitivo di sabato 13 con Claudio Di Dio e gli chef dell’Hotel Savoia e spunti curiosi da catturare negli show cooking in Piazza Airaldi e Durante con Orto fiorito firmato dallo chef Gianfranco Calidonna, Fior di Riso show, cooking e le degustazioni con gli chef Filippo Sinisgalli, Francesco D’Amico, Gabriele Giannotti. E il gemellaggio con il concorso di Darfo Boario ormai storico partner della manifestazione alassina.

Anche per i bambini non mancheranno le occasioni per divertirsi e imparare con la Fata Zucchina per il progetto Street Flowers LAB di Renata Cantamessa con Barbara Ronchi della Rocca.

E poi ancora per gli sportivi e non solo sabato e domenica mattina due bellissime passeggiate a tema: con il fotografo e guida GAE Gabriele Cristiani il Trekking fotografico naturalistico attraverso il quale i partecipanti apprendono le migliori tecniche per immortalare flora, fauna e paesaggio in modo da valorizzare i loro scatti, e con l’herbaria, forager e GAE Laura Brattel, protagonista della passeggiata Fiori da Mordere, per scoprire lo straordinario e meraviglioso mondo dei fiori eduli spontanei, in un’esperienza totalizzante ed immersiva che consente di riconoscere varie erbe spontanee utili per l’alimentazione, tra cui molte specie delle quali viene impiegato proprio il fiore. Di queste vengono svelate le proprietà salutari e i modi migliori per l’utilizzo in cucina, per vivere appieno la bellezza del comprensorio naturalistico che fa da cornice alla Baia del Sole. Un patrimonio da scoprire adatto a tutte le età su cui il Comune di Alassio, tramite l’impegno della società partecipata Gesco che gestisce i sentieri, investe energie e risorse per promuovere un turismo green ed eco sostenibile.

“La quinta edizione del Festival Nazionale della Cucina con i fiori è ormai alle porte e la sensazione rispetto alle prenotazioni ci conferma che la manifestazione è apprezzata ormai da tempo e sta crescendo nei numeri e nell’offerta – conferma il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri - Alassio si prepara ad accogliere gli appassionati della cucina con i fiori e a far scoprire le meraviglie locali ancora inedite per coloro che conoscono Alassio solamente in versione estiva. Alassio è molto altro ed è nostro desiderio farla apprezzare in tutte le stagioni”.

