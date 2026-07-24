Andora, "Note tra gli ulivi" torna a Rollo con un viaggio musicale intorno al mondo

Ad Andora, nel pittoresco Borgo di Rollo, al via il 25 luglio, la XXII edizione della rassegna musicale "Note tra gli ulivi" patrocinata dalla Presidenza della Regione Liguria, ormai un classico per gli appassionati della musica di qualità,

La serata di apertura con il trio del Projecto Kajalle, ovvero Aliano De Franceschi, voce e chitarra classica, Francesco Pignataro, voce e chitarra acustica, Leo Saracino, batteria e percussioni. Dice De Franceschi “Il progetto nasce dalla voglia perenne di viaggiare, conoscere luoghi e persone, immergersi nelle tradizioni sbocciate da radici culturali distanti dalla nostra realtà. Il concerto sarà un viaggio: si parte dal nostro punto di origine e passando attraverso avventure esotiche di profumo salgariano vi si ritorna. Una reinterpretazione in chiave moderna e personale di brani noti e meno noti, popolari e sofisticati. Un lungo giro intorno al mondo per tornare ad avere nostalgia di casa”.

Quindi uno spettacolo di due ore a 360° con la musica mondiale e con le storie dietro le quinte che gli appartengono: una serata che non mancherà di soddisfare il pubblico più esigente nel Borgo di Rollo, l’antico nucleo sul promontorio che divide Andora da Cervo, noto per la sua impareggiabile vista.

Un’ambientazione unica, circondata dagli ulivi, un’occasione non solo artistica ma anche di riscoperta gastronomica: l’area ristoro permette infatti di conoscere una selezione di piatti tipici della tradizione ligure cucinati con ingredienti locali.

La serata è a ingresso libero, con apertura dell’area ristoro con specialità tradizionali liguri (dallo zemin al brandacujun, dal panfritto al cundjun) dalle 19.30e concerto dalle 21.30.

Il concerto sarà anticipato alle 20.30 dai “Libri d’Autore” che vedrà la presentazione di “Bellavita”, il romanzo giallo di Rodolfo Rotondo, ultimo della serie di gialli dell’autore. Inoltre presso il suggestivo l’Oratorio San Giovanni sarà possibile visitare la personale dell’artista Giorgio Bracco, il noto paesaggista ligure pluripremiato nelle estemporanee nazionali.