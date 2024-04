Vado, alla Casa della Memoria la proiezione del film “Erasmus in Gaza”

Anche l’Anpi di Vado Ligure esprime la propria solidarietà alla popolazione palestinese.

È il 2019 quando il primo studente straniero della storia entra nella Striscia. Si chiama Riccardo Corradini, ha 24 anni e viene da Siena. Sogna di fare il chirurgo d’urgenza e sceglie Gaza come meta per il suo Erasmus. Qui, di emergenze, ne arrivano tutti i giorni, gli ospedali ne sono pieni. Anche se, formalmente, si è in un periodo di pace, non mancano le proteste, alle quali l’esercito israeliano risponde con bombe e proiettili che, quando colpiscono, esplodono dentro alle gambe. E colpiscono vecchi, donne, uomini e tanti, tanti bambini. Con Riccardo ci sono due registi, Matteo Delbò e Chiara Avesani, che documenteranno ogni istante di quei cinque mesi.

La Presidente della Sezione Anpi di Vado Ligure Piera Murru afferma: “Erasmus in Gaza è un lavoro prezioso per capire il presente, su cui abbiamo riflettuto proprio insieme alla regista e autrice del doc ‘Gli ospedali che vedete nel film oggi non esistono più’” .

“Ringraziamo per la collaborazione Liguria Palestina, Savona Disarmo, Un posto in prima fila per un mondo possibile”, conclude Murru.