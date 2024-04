Albenga, la prossima settimana partono gli incontri con le frazioni

Gli incontri con le frazioni e i quartieri di Albenga dell’amministrazione Tomatis partiranno la prossima settimana. Il programma prevede il via da Leca e Bastia, per poi proseguire nelle altre frazioni secondo un calendario che sarà pubblicato e pubblicizzato tramite gli organi di stampa e i mezzi di informazione.

A introdurre gli incontri il sindaco Riccardo Tomatis che afferma: "Tra i primi atti del mio mandato da sindaco c’è stato sicuramente quello di nominare un consigliere delegato per le frazioni. Attraverso questa iniziativa abbiamo cercato di mantenere sempre un canale di dialogo aperto con i residenti in modo da poterne ascoltare le esigenze e accoglierne i suggerimenti".

"Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare i consiglieri delegati per essere diventati nel tempo vero e proprio punto di riferimento e per aver sempre lavorato, in squadra e in sinergia con gli uffici comunali, al fine di dare risposte - conclude il primo cittadino - L’intento degli incontri che partiranno la prossima settimana è quello di illustrare quanto è stato fatto fino ad ora (come amministrazione spesso abbiamo pensato più al fare che al pubblicizzare e pertanto magari non tutti hanno piena consapevolezza del lavoro svolto nelle singole frazioni), i progetti che ancora intendiamo realizzare, ma soprattutto vogliamo continuare ad ascoltare i cittadini per accoglierne indicazioni e suggerimenti".

Afferma Camilla Vio consigliere delegato alle frazioni di Leca e Bastia: “I due incontri che abbiamo organizzato saranno occasione di confronto per continuare il dialogo che abbiamo già iniziato 5 anni fa. Questi sono momenti fondamentali per avvicinare sempre più il comune agli abitanti. Una frazione può essere migliore non solo grazie all’impegno dei consiglieri, ma anche e soprattutto grazie alle segnalazioni e considerazioni che ogni cittadino può dare. Con il contributo di tutti possiamo continuare a migliorare".

Afferma il consigliere Mirco Secco di Bastia: "I consiglieri di frazione e noi che viviamo in esse in questi cinque anni di amministrazione abbiamo sempre cercato di esserci e di raccogliere le segnalazioni e le proposte dei cittadini. Martedì e venerdì prossimo avremo modo, con il sindaco, la giunta e i consiglieri di confrontarci e di parlare delle cose che sono state fatte e progettare insieme cosa continuare a fare per la nostra Albenga".

Calendario dei primi appuntamenti: Leca alle opere parrocchiali, martedì 9 aprile alle ore 21; Bastia nell'oratorio della Santa Croce a Bastia, venerdì 12 aprile alle ore 21.00. Focus particolare sul progetto sull’ex scuola.