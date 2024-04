A Loano una nuova area cani e un campo di petanque in via Alba (FOTO)

Sono fruibili da oggi, venerdì 5 aprile, la nuova area cani e il nuovo campo da bocce realizzati nella zona di via Alba a Loano.



Il nuovo spazio di sgambamento per cani dispone di una fontanella e un cestino per la raccolta delle deiezioni.



Nell'area verde è stato anche allestito un campo per il gioco della petanque (le bocce alla francese).



Sono state posizionate anche diverse panchine e piantumati nuovi alberi.