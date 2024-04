Borghetto S. Spirito, il Comune ha donato una casetta in legno al Canile Bendicò (FOTO)

Il Comune di Borghetto Santo Spirito ha donato una casetta in legno per cani al Canile Bendicò di Giusvalla.

"L'amministrazione ha scelto di svolgere la donazione a questo canile poiché è il luogo in cui sono presenti Lupin, Sky e Kira, i tre cani abbandonati sul nostro territorio comunale. I nostri amici a quattro zampe sono ancora in cerca di una famiglia. Per maggiori informazioni contattateci al numero 0182941450" spiegano il sindaco Giancarlo Canepa e l'assessore alla tutela degli animali d'affezione Celeste Lo Presti.

Alla consegna, avvenuta con l'ausilio degli operai comunali, erano presenti l'assessore Lo Presti e il comandante della Polizia Locale, il Dott. Enrico Tabò.