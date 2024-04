Lupi vicino alle case, il video arriva da Erli

Nel nostro territorio, la presenza del lupo è ormai una realtà consolidata. Negli ultimi tempi, numerosi avvistamenti hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini.

Tuttavia, è importante riconoscere che tale apprensione non ha fondamento, poiché il lupo non costituisce una minaccia per l'uomo. Anzi, svolge un ruolo cruciale come regolatore ambientale, contribuendo a controllare le popolazioni di cinghiali e caprioli.

Contrariamente alla percezione comune, i lupi non rappresentano un pericolo per gli esseri umani. Le loro prede predilette sono gli animali più anziani o malati, contribuendo così a mantenere sani e forti gli individui più giovani e vitali all'interno delle popolazioni di ungulati.

L'ultimo avvistamento risale alla zona di Erli, dove alcuni esemplari sono stati immortalati mentre attraversavano un passaggio privato vicino alle abitazioni, lasciando dietro di sé alcuni caprioli sbranati.

È importante sottolineare che questo comportamento non è indice di una minaccia diretta nei confronti degli esseri umani. I lupi, infatti, tendono a evitare il contatto con le persone e a frequentare le aree antropizzate solo occasionalmente.