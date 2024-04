Albenga, collegamento all'acquedotto a Coasco e Campochiesa: sopralluogo tecnico la prossima settimana

Sindaco e dirigenti del Comune di Albenga hanno incontrato, lo scorso giovedì 4 aprile, una rappresentanza dei residenti nelle zone di Bastia in regione Coasco e Campochiesa in regione Rapalline per affrontare la questione del collegamento delle abitazioni alla rete dell'acquedotto. Sebbene il Comune non abbia più competenze da quando è stato creato l'ATO idrico che ha identificato un gestore unico nel consorzio APS (Acque Pubbliche Savonesi) l'ente e l'Amministrazione si sono schierati a fianco dei cittadini per risolvere ogni problematica.

Il Comune sta infatti affrontando l'argomento che prevede una serie di interventi compresi nel piano d'ambito, ma che non sono mai stati realizzati, per i quali sono già stati sollecitati diverse volte la Provincia, quale autorità d'ambito, e APS, quale gestore unico. Dopo gli incontri coi residenti, è previsto per il prossimo lunedì 8 aprile un sopralluogo tecnico per acquisire elementi che possano mettere il sindaco nelle condizione di adottare misure urgenti e improrogabili per far partire i lavori.