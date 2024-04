"Un logo fantastico per l’Antica Fiera del Bestiame", il comune di Carcare lancia un concorso riservato alle scuole

Il comune di Carcare, in occasione della tradizionale "Antica Fiera del Bestiame" che si tiene annualmente in concomitanza con i festeggiamenti di San Giovanni Martire il 29 agosto, ha deciso di procedere con l'individuazione di un logo che rappresenti al meglio questa secolare manifestazione.

Con una delibera, la giunta Mirri ha stabilito di promuovere un concorso di idee rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado "G. Mameli" per la realizzazione di un "logo fantastico per l’Antica Fiera del Bestiame".

L'obiettivo è dotare l'Antica Fiera del Bestiame di un'immagine visiva distintiva, che ne faciliti la promozione e la valorizzazione, mantenendo viva una tradizione che risale al 19° secolo. Il logo, una volta selezionato, sarà registrato e i diritti di utilizzo non potranno essere ceduti a terzi.

Le proposte pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente nominata, composta anche da esperti di grafica e comunicazione. La valutazione terrà conto di diversi criteri, tra cui l'efficacia comunicativa e concettuale del logo rispetto alle peculiarità dell'Antica Fiera del Bestiame, la sua originalità, la valenza estetica ed espressiva, la flessibilità d'uso e di applicazione, nonché la semplicità ed economicità d'uso.

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissato per il 30 maggio alle ore 17. Le proposte potranno essere inviate via email all'indirizzo protocollo@comunecarcarecert.it o consegnate fisicamente presso l'Ufficio protocollo del comune di Carcare.

Il vincitore del concorso riceverà una borsa di studio del valore di 250 euro durante la manifestazione dell’Antica Fiera del Bestiame che si terrà a Carcare dal 30 agosto al 1° settembre 2024.