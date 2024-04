Finale, inizio settimana di asfaltature in via Brunenghi: lunedì 8 e martedì 9 divieto di sosta

Sarà un inizio di lavori in via Brunenghi, tra i rioni di Marina e Borgo, quello dei prossimi lunedì e martedì 8 e 9 aprile. Interessato il tratto all'altezza dello stadio "Borel", dov'è già stata predisposta la cartellonistica coi necessari divieti di sosta (dalle 8 alle 18).

In contemporanea prosegue l’attività dei "Custodi del Bello" per il recupero del decoro cittadino: l'ultimo esempio portato a termine è quello nell'arcata di via Castelli, sempre a Finalpia, dopo l'operazione di via Lido.

"Periodo importante per continuare nella manutenzione cittadina come ormai facciamo da anni. Il lungomare sarà concluso nella sua interezza e pronto per la stagione estiva ormai alle porte per farci trovare belli ed ordinati nei confronti dei graditi ospiti, sempre più numerosi, ed anche e soprattutto per i nostri concittadini. A seguire completeremo il rinnovo dell'arredo e la tinteggiatura dei pali della luce in modo da completare un restyling utile e necessario" spiega il vicesindaco e delegato ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi.