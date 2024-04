L'artista valbormidese Tiziana Tardito all'Art Expo di New York

Lo splendore dell'arte italiana si è manifestato in tutta la sua magnificenza all'Art Expo di New York, dove l'artista valbormidese Tiziana Tardito ha avuto l'onore di essere selezionata per partecipare. Questa prestigiosa esposizione ha rappresentato la tappa finale del tour USA Biennial 23/24, insieme alla presentazione delle opere degli artisti insigniti del Premio delle Arti Visive Leaders a New York.

L'evento si è distinto come una vetrina internazionale di prim'ordine, attrattiva per centinaia di gallerie provenienti da tutto il mondo e migliaia di visitatori. Il grande afflusso ha confermato il grande interesse del pubblico per l'arte contemporanea italiana, rendendo l'esperienza di Tardito emozionante e indimenticabile.

"Congratulazioni agli organizzatori che hanno saputo selezionare e presentare opere d'arte in rappresentanza dell'Italia", ha commentato Tardito. "È stato un tour straordinario che ci ha visti protagonisti, tra migliaia di artisti e visitatori, nelle location più prestigiose d'America".

"Il raggiungimento e il conferimento di elevati riconoscimenti hanno portato la nostra arte all'attenzione di un pubblico vasto e molto attento, mettendo in risalto a livelli internazionali la bellezza e la serietà della nostra arte italiana", conclude Tardito.