Spotorno, rinviato il concerto del soprano Maria Catharina Smits

"Con forte rammarico, che il concerto programmato per sabato 13 aprile presso Villa la Carlina di via Puccini, è stato rinviato per indisposizione del soprano Maria Catharina Smits, alla quale inviamo i più fervidi auguri di pronta guarigione".

Cosi commenta il Circolo Socio Culturale Pontorno di Spotorno che prosegue: "Il programma che sarà riproposto in data da definirsi nel prossimo mese di maggio, proponeva poesie di Ada Negri musicate dai grandi musicisti Francesco Paolo Tosti, Ottorino Respighi, Pier Adolfo Tirindelli nonché brani di Giacomo Puccini del quale quest’anno ricorre il centenario della morte".