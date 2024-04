50 anni di Croce Bianca, iniziano le celebrazioni: il 14 aprile open day ad Andora

Domenica 14 aprile delle ore 14, in occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della fondazione che avranno il loro culmine nella seconda metà del mese di settembre, la Croce Bianca di Andora ha il piacere di invitare la cittadinanza presso la propria sede sociale.

Un’imperdibile occasione per scoprire l’attività svolta dalla Pubblica Assistenza, incontrare il personale e conoscere in modo approfondito le varie iniziative intraprese. Saranno aperte le porte della sede e i volontari saranno disponibili a fare conoscere gli equipaggiamenti dei mezzi di soccorso. Non mancheranno rinfresco, divertimento e musica per grandi e piccini.

"Siamo orgogliosi del prestigioso traguardo raggiunto - commenta la dinamica presidente Sara Bombardieri - Siamo consapevoli di essere una realtà consolidata sul territorio e riconosciuta da tutti come un’eccellenza nel ponente savonese. Proprio per questo è importante rendere partecipi i nostri concittadini del lavoro che viene svolto tutti i giorni h24 con passione competenza e abnegazione dai nostri volontari".

Un evento imperdibile per conoscere, supportare e partecipare alle attività della Croce Bianca di Andora. Per informazioni: info@crocebiancaandora.org - 018285345.