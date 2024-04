Villa Zanelli, visite esaurite nel fine settimana: il gioiello del Liberty italiano ha accolto oltre 250 visitatori

Primo weekend dai numeri decisamente soddisfacenti per quanto riguarda i visitatori per la restaurata Villa Zanelli, a Savona, il gioiello del Liberty italiano di inizio '900 tornato aperto al pubblico dopo ventisei anni grazie ai lavori conclusi nei mesi scorsi.

Sono stati per la precisione 263 i visitatori che hanno esaurito la disponibilità delle 10 visite organizzate dalla cooperativa Kalatà per conto di Arte Genova tra sabato 6 e domenica 7 aprile.

Per lo più si è trattato di cittadini savonesi, anche se non sono mancati gli appassionati dello stile architettonico in generale che hanno varcato i cancelli del parco e le porte della villa, per la quale sono stati necessari tre anni di lavori e oltre 6 milioni di euro ( di cui 4,8 da finanziamento Ministeriale, 337mila euro di fondi regionali e 1 un milione e 400mila di fondi Arte) prima di tornare fruibile.

«Si tratta di una grande soddisfazione, è la conferma che quanto fatto su Villa Zanelli è stato apprezzato - afferma l'assessore all'Urbanistica di Regione Liguria, Marco Scajola -. Ora lavoreremo con il Comune per ulteriori iniziativa che diano sempre più vita alla villa e al suo parco».

Visite guidate alla villa, destinata ad ospitare uno spazio espositivo anche a uso pubblico al piano terra oltre a un ristorante e un "hotel de charme" ai piani superiori, dove guide e tecnici hanno accompagnato gli ospiti ai quali saranno dedicati anche i prossimi fine settimana del mese di aprile e maggio, sempre su prenotazione.