Savona, Villa Zanelli è di nuovo dei savonesi: partiti gli "open days", a inaugurarli gli studenti (FOTO e VIDEO)

Erano circa 26 anni che Villa Zanelli non apriva i battenti. Ora, dopo un restauro da oltre 6 milioni e mezzo di euro durato oltre tre anni, i cancelli del parco e le porte della residenza Liberty in via Nizza sono tornati a riabbracciare i savonesi e i visitatori.

Lo ha fatto con l'inaugurazione di oggi e i prossimi due giorni di "open days" e le farà anche per i fine settimana di aprile e maggio, sempre su prenotazione, dopo un primo battesimo da parte dei ragazzi delle scuole della Città della Torretta. Gli istituti partecipanti da oggi a mercoledì saranno sette: Comprensivo Savona 2, Comprensivo Savona 4, Liceo Della Rovere, Boselli, Mazzini Da Vinci, Scuola Edile, Futura. La riapertura è stata allietata da due ensemble della sezione musicale del Liceo Giordano Bruno.

"Un orgoglio il lavoro di riqualificazione nel rispetto della realtà passata della villa" l'ha definito l'assessore all'Urbanistica e alla Formazione di Regione Liguria, Marco Scajola, sottolineando la collaborazione con la Sovrintendenza e il Comune di Savona che già dalla precedente Giunta Caprioglio aveva preso l'impegno, poi mantenuto, di restituire il complesso alla sua piena dignità. "Abbiamo avuto una risposta straordinaria dai savonesi - ha aggiunto l'assessore - Le richieste d’ingresso hanno, di gran lunga, superato il numero di posti disponibili segno dell’enorme interesse verso Villa Zanelli. Siamo pronti a organizzare nuove giornate per permettere a tutti coloro che lo desiderano di accedere e vedere lo straordinario lavoro fatto".

Una nuova presa di confidenza della cittadinanza quindi, iniziata come detto dalle scuole e con alcuni corner dedicati a Orientamenti, apprezzata anche dal sindaco Marco Russo: "È un gioiello del liberty e anche di un luogo della memoria della città, un tassello prezioso che si inserisce in una progressiva riqualificazione di tutto il nostro ponente che, insieme ad altri cantieri tra via Nizza e gli ex cantieri Solimano, valorizzerà l'intera zona" ha aggiunto il primo cittadino richiamando l'importanza del luogo particolarmente in ambito turistico. "Come sappiamo - ha quindi rimarcato il primo cittadino savonese - la destinazione di questo spazio è stata voluta per una struttura ricettiva di alto livello, quindi per un turismo esperienziale molto qualificato, che si inserisce in una rete progettuale di rilancio, anche turistico e culturale, della città suggellato dalla candidatura a Capitale Italiana della Cultura di cui la Villa sarà una dei punti qualificanti".

"È un recupero di un bene prezioso di cui siamo orgogliosi e che fin dal primo mandato ho voluto fortemente - ha dichiarato invece il presidente Toti - affinché questo gioiello liberty, che è un patrimonio non solo savonese o ligure ma anche italiano e direi del Mediterraneo, tornasse al suo originario splendore. Oggi portiamo a termine questo complesso intervento, con quasi 7 milioni di euro investiti in oltre tre anni di lavoro certosino di restauratori, di imprese altamente qualificate in sinergia con la Soprintendenza. Oggi Villa Zanelli è tornata a vivere, piena di studenti e pronta per essere visitata da tutti i savonesi. Nelle prossime ore inizieremo a confrontarci con l’Amministrazione comunale per individuare una sua funzione, un modello di utilizzo che non sia velleitario e non escluda i savonesi, i liguri e i tanti turisti che vorranno vederla: dovrà essere un luogo vivo, di cultura, di svago e anche di occupazione nel settore dell’ospitalità e dell’hotellery".

Il progetto ha infatti previsto la riqualificazione e il restauro di una porzione da 220 mq circa di spazio espositivo anche a uso pubblico al piano terra e 180 mq di sale ristorante per 80 coperti e reception hotel al primo piano oltre a uno spazio da destinarsi a bar con area attrezzata esterna, uno ricettivo con 11 camere e suite per un totale di 24 posti letto al piano secondo e successivi. Tra i vanti della villa anche la terrazza panoramica e il parco storico di 7800 mq.