Murialdo, il sindaco Pronzalino: "La piazza mercatale è perfettamente agibile"

Dopo i manifesti dei giorni scorsi, il sindaco di Murialdo, Giacomo Pronzalino, è tornato sull'agibilità della piazza mercatale: "Ha sopportato un carico positivo di ben 350 quintali senza manifestare alcun cedimento superficiale o profondo, ispezionando i tubi sottostanti risultati perfettamente integri. Pertanto, un carico di meno della metà è assolutamente ammissibile".

Per quanto riguarda le postazioni per i banchi del mercato: "Dalle iniziali ipotesi di otto, a conti effettuati, con le precise normative, sono risultate dieci più quella per i disabili. L'area esterna della piazza, delimitata dalla siepe, è stata ceduta alla ditta Tomatis per il distributore".

"Per questi motivi, la bozza da inviare alla Regione per l'approvazione del regolamento di funzionamento dell'area per il mercato settimanale non ha ottenuto la maggioranza in Consiglio comunale", conclude il primo cittadino.