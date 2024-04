Finale, conclusi gli asfalti su lungomare Migliorini

Era prevista entro la prima metà del mese di aprile, secondo il cronoprogramma, la conclusione dei lavori di riqualificazione della pavimentazione del lungomare Migliorini a Finale Ligure, con la posa del nuovo asfalto colorato anche nel tratto tra i bagni Garibaldi e i bagni Boncardo, piazzale Mamberto compreso.

I lavori, dopo essere stati sospesi per il fine settimana di Pasqua, sono poi ripresi celermente per completare l'opera: "Il tratto è già stato riaperto a livello pedonale, tuttavia ci vorrà ancora una settimana circa prima del transito dei mezzi, che sarà funzionale agli stessi balneari in preparazione della stagione turistica" afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi.

Anche il mercato settimanale, che per questo ultimo giovedì vedrà i banchi di quel tratto spostati tra via De Raymondi e le due perpendicolari che la collegano a via Concezione, potrà ritrovare dalla prossima settimana la sua precedente e tradizionale collocazione.

"Sono molto soddisfatto per il completamento di un intervento davvero funzionale per il nostro litorale, una promessa mantenuta: fatti e non parole..." chiosa Guzzi.